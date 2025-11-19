[VIDEO] El tenso saludo de Corea del Norte y Japón en los octavos del Mundial sub 17

Un particular y tenso momento se vivió antes del choque entre Corea del Norte y Japón en octavos de final del Mundial sub 17, debido al modo de saludarse en la ceremonia protocolar.

En lugar de estrechar sus manos como es habitual, los jugadores optaron por chocar los puños, con especial agresividad por parte de los norcoreanos.

Además de la instancia deportiva, la relación de los dos países está marcada por la ocupación japonesa que gobernó de facto la península de Corea entre 1910 y 1945, además de un tratado posterior que reconoció al país del sur como gobierno legítimo de la zona, lo que crispó la inicial relación con el Norte tras la Segunda Guerra Mundial.

Respecto al partido, Japón eliminó a Corea del Norte por 5-4 en penales, luego de haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario.

- Revisa el duro saludo entre los jugadores: