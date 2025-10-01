Argentina clasificó a octavos del Mundial Sub 20 en Chile tras vencer a Australia

La selección de Argentina se convirtió este miércoles en el primer equipo en clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20 en Chile, tras vencer por 2-1 a Australia en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, en la segunda fecha del Grupo D.

El equipo albiceleste sumó seis puntos y aseguró de forma matemática uno de los pasajes directos del Grupo D. Le siguen en la tabla Italia (4), Cuba (1) y Australia (0).

La albiceleste abrió la cuenta con un tempranero remate de zurda de Alejo Sarco (3'), pero encontró resistencia por parte de los oceánicos, que sufrieron un gol anulado de Tiago Quintal (35'), luego que el árbitro argelino Youcef Gamouh lo invalidara tras detectar una falta previa en el VAR.

Los dirigidos por Diego Placente sintieron el aviso con ese gol anulado y aumentaron su ventaja, para irse tranquilamente al descanso con un 2-0, tras el gol de Tomás Pérez (45').

Australia intentó maquillar el resultado en el minuto 70, con el descuento de Daniel Bennie (70'), pero los trasandinos golpearon en el tiempo agregado, con goles de Ian Subiabre (90+4') y Santino Andino (90+6').

La última fecha del Grupo D se jugará con duelos en simultáneo, el sábado a las 20:00 horas (23:00 GMT). Argentina enfrentará a Italia en Valparaíso y Australia chocará con Cuba en el Estadio Nacional de Santiago.