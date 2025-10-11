Argentina doblegó a México en un caliente duelo y avanzó a semis del Mundial Sub 20

Argentina doblegó 2-0 a México en el Estadio Nacional por los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 y avanzó a semifinales del torneo, donde se enfrentará a Colombia.

En los primeros minutos del partido, fiel a la tónica de este torneo, la selección trasandina abrió el marcador gracias a un gol de Maher Carrizo (8'), quien aprovechó un rebote dentro del área para poner en ventaja a su equipo al descanso. Los norteamericanos, por su parte, no lograron generar peligro en el arco defendido por Santino Barbi.

En la segunda mitad, los dirigidos por Diego Placente ampliaron la ventaja con un tanto de Mateo Silvetti (56') y supieron administrar el resultado.

Con el paso de los minutos, la selección mexicana cayó en la desesperación, y en los instantes finales del encuentro, Diego Ochoa (90+2') y Tahiel Jiménez (90+7') fueron expulsados tras revisiones solicitadas por la banca trasandina.

El duelo por las semifinales de este campeonato mundial, que se disputa en nuestro país, entre Argentina y Colombia está programado para el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional.