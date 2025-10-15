Argentina venció a Colombia y jugará la final del Mundial sub 20 con Marruecos

En un Estadio Nacional lleno, Argentina celebró con todo una victoria 1-0 ante Colombia que significó su clasificación a la gran final de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025, donde enfrentará a su similar de Marruecos.

El partido tuvo un trámite tenso, con una primera parte de espacios cerrados y momentos de protagonismo para cada uno. Durante la etapa inicial Colombia estuvo más arriba en la cancha, aunque sin poder concretar.

Sin embargo, los "cafetaleros" sufrieron un duro golpe con la lesión a los 36' de Joel Canchimbo, que estaba siendo el mejor de la cancha. Tuvo que salir en camilla y fue reemplazado por Jhon Rentería, que en el final también tendría una repercusión negativa para su equipo.

Ambas defensas respondieron, lo que llevó a la lucha a un mediocampo sin espacios. Los pases filtrados fueron la vía de argentinos y colombianos para tratar de romper antes del descanso.

En el complemento llegaron los intentos a las porterías, con los porteros Jordan García y Santino Barbi respondiendo de gran manera cuando fueron requeridos.

El aumento de las emociones en las áreas se favorecieron con errores de las zagas. Al colombiano Emilio Aristizábal en un par de ocasiones lo cortaron en el último momento, justo cuando buscaba el arco trasandino.

La última línea colombiana fue cediendo progresivamente en la última media hora, hasta dejar espacios decisivos que terminaron por condenar su destino.

En los 72', Gianluca Prestianni arremetió hasta dejar solo a Mateo Silvetti, quien puso la única cifra del encuentro en el mano a mano con García.

Mateo Silvetti anotó ante Colombia y acercó a Argentina a la final del Mundial Sub 20

La escuadra de Diego Placente estuvo cerca de aumentar con un tiro desviado de Alejo Sarco, mientras los dirigidos por César Torres entraron en la desesperación.

Jhon Rentería se ganó su segunda tarjeta amarilla a los 79', cerrando una expulsión que mermó los empujes de su equipo en busca de la igualdad. Argentina manejó el reloj y estalló en júbilo ante el pitazo final.

HAY MALAS NOTICIAS PARA COLOMBIA: SE QUEDÓ CON 10 JUGADORES



Jhon Rentería tomó de la camiseta a Dylan Gorosito y recibió la segunda tarjeta amarilla.

Minutos después se instaló la discusión con una arriesgada barrida y falta de Dylan Gorosito contra Juan Arizala. Colombia pidió la revisión en video, pero el árbitro portugués Joao Pinheiro decidió mantener la decisión inicial de dejar todo en amarilla.

De esta manera, Argentina buscará su séptima corona sub 20 ante un Marruecos que avanzó por primera vez a la final. El gran choque será este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas, también en el Nacional.

En tanto, Colombia vio truncado el sueño de la primera estrella y disputará el tercer lugar con Francia el sábado 18 de octubre a las 16:00 horas.