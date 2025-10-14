Argentina y Colombia sacan chispas por un lugar en la final del Mundial sub 20

En el Estadio Nacional, Argentina y Colombia protagonizan un duelo sudamericano de alto vuelo en busca de acceder a la final del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Colombia se metió entre los cuatro mejores luego de vencer a España en un partidazo que acabó 3-2 en El Teniente de Rancagua, mientras Argentina despachó a México, verdugo de La Roja en octavos, con un 2-0 que tuvo final caliente en la capital.

Argentina, sólida y contundente en ofensiva, pierde la creatividad del volante del suspendido Maher Carrizo, que le daba empuje e imprevisibilidad al ataque, además de tres goles en el torneo.

Los "cafeteros" han gozado de un juego veloz y tienen en el extremo Óscar Perea un arma para salir adelante, pues en la fase de grupos fue el sostén del equipo cuando lo necesitaron, aunque perdieron a su goleador Neiser Villarreal por acumulación de tarjetas.

El equipo dirigido por Diego Placente apelará a la fortaleza de un grupo con un juego más 'europeo', que se ha mostrado engranado y soberbio en ofensiva con 14 goles, mientras que la Colombia de César Torres buscará hacer gala de su veneno por las bandas, una de sus fortalezas.

En duelos juveniles, Argentina tiene la ventaja de siete triunfos en 19 encuentros por los cinco logrados de los cafeteros, además de siete empates.

La mayoría de los partidos han sido en el Sudamericano Sub 20 y el más reciente, el pasado febrero, terminó con un triunfo mínimo (1-0) de la Albiceleste en un duelo batallado.

El encuentro se jugará a las 20:00 horas, la otra semifinal entre Marruecos y Francia ya resuelta. Podrás seguir el duelo en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.