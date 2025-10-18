Argentina y Marruecos buscarán hacer historia en inédita final del Mundial Sub 20 en Chile

Argentina y Marruecos protagonizarán este domingo en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), una inédita final del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, en donde ambas selecciones buscarán hacer historia.

El cuadro trasandino, dirigido por Diego Placente, llega con favoritismo por su historial en el torneo y por su contundencia, ya que llegan con campaña perfecta.

La albiceleste ganó sus tres partidos de la fase grupal (Cuba, Australia e Italia), y eliminó a Nigeria, México y Colombia para instalarse en la definición.

Será la octava final en su historia y buscarán su séptimo título mundial, que lo consolidará como la selección más ganadora en el torneo, tras haber vencido en las ediciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

La formación de Argentina será con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, JuanVillalba, Tobías Ramírez; Julio Soler; Milton Delgado, Maher Carrizo, Gianluca Prestini; lan Subiabre y Alejo Sarco.

Marruecos, por su lado, jugará por primera vez la final de un Mundial Sub 20 y en caso de lograr la victoria en Santiago, alcanzará el mayor título futbolístico en la historia del país africano.

Los dirigidos por Mohamad Ouahbi llegan con mucha confianza, ya que superaron un torneo muy complejo desde el inicio, tras quedar líderes en un "Grupo de la Muerte" que tuvo a España, México y Brasil.

Desde octavos en adelante, dejó a Corea del Sur, Estados Unidos y a Francia, su partido complejo, en definición a penales.

La única baja sensible para los marroquíes será la de su arquero, Yanis Benchaouch, lesionado en el cuádriceps durante la semifinal cuando era el mejor de su equipo.

La formación de Marruecos será con Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad el Haddad, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Gessime Yassine; y Yassir Zabiri.

El duelo será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani.

La final entre Argentina y Marruecos será el domingo a las 20:00 horas (23:00 GMT) y tendrá transmisión en TV abierta, en la señal de Chilevisión, y en TV cable a través de DirecTV; en streaming, se podrá ver en la plataforma DGO.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en la señal radial de Cooperativa Deportes.