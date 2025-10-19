Arturo Vidal alentó a Marruecos durante la final con Argentina en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, manifestó en sus redes sociales su apoyo a Marruecos durante la final contra Argentina en el Mundial Sub 20 que se disputa en el Estadio Nacional de Santiago.

En sus historias de Instagram, el volante hizo una publicación justo tras el segundo gol de los africanos, con la bandera marroquí, corazones y aplausos.

Revisa el posteo del "King":