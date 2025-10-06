Arturo Vidal criticó el trabajo de Nicolás Córdova en La Roja Sub 20: No entiendo a lo que juega
El histórico volante de La Roja también afirmó que el entrenador no está "preparado" para asumir en la selección adulta.
El histórico volante de La Roja también afirmó que el entrenador no está "preparado" para asumir en la selección adulta.
Arturo Vidal, histórico bicampeón de América con La Roja y volante de Colo Colo, criticó el trabajo de Nicolás Cordova al mando de la selección en el Mundial Sub 20, señalando que "no hay una idea" y "no entiende" el juego del equipo.
"No he trabajado con él, si me preguntan a qué juega la selección, no puedo decir, porque no entiendo a lo que juega, pero sí le veo muchas ganas a los muchachos, están haciendo todo lo posible. No hay una idea, no hay una forma de atacar, de defender, entonces no sé. Lo disfruto porque veo muchachos con muchos sueños, están aprovechando su oportunidad de mostrarse, pero más allá es difícil", declaró Vidal a TNT Sports.
En la misma línea, el "King" aseguró que "es difícil opinar de algo que no he visto, no sé qué está trabajando, no sé cuánto tiempo lleva que no se ha visto el trabajo".
Finalmente, al ser consultado sobre la opción de Córdova al mando de la selección adulta, Vidal fue categórico al decir "no me gusta".
"No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado la sub 20. Es una opinión personal, no soy el que toma las decisiones, pero hay mucho entrenador chileno que está mejor preparado que él", aseveró.