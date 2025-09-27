Así fue el gol de Ian Garguez a Nueva Zelanda en el debut triunfal de La Roja en el Mundial Sub 20

La selección chilena se quedó con el triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda en el debut en el Mundial Sub 20, con un dramático gol de Ian Garguez en el último suspiro del partido en el Estadio Nacional.

Cuando se jugaban los últimos minutos del tiempo agregado, un error defensivo del arquero Henry Gray permitió que la pelota quedara libre en área, y Garguez aprovechó para pegarle con fuerza y enviarla al arco rival, desatando la alegría de las 45 mil personas que llenaron el Nacional.

Revisa el gol de Garguez: