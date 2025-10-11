Colombia batió a España en un partidazo y es el primer semifinalista del Mundial Sub 20

Este sábado, Colombia batió en la agonía 3-2 a España en el Estadio Fiscal de Talca por los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, convirtiéndose en el primer clasificado a las semifinales del torneo.

En la primera parte, los "cafeteros" supieron resistir ciertos momentos de dominio de la "Furia Roja" y lograron abrir el marcador en los minutos finales del primer tiempo con un gol de Neyser Villareal (38').

En la segunda parte, España reaccionó y remontó el encuentro con goles de Rayane Belaid (56') y Jan Virgili (59'). Sin embargo, Colombia no bajó los brazos y logró empatar con otro tanto de Villareal (64'). En los minutos finales, el tercer gol del delantero colombiano dio la vuelta al marcador, asegurando el pase a las semifinales del torneo en nuestro país.

Tras esta histórica clasificación a semifinales, los "cafeteros" esperan al ganador del duelo entre México y Argentina. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional el miércoles 15 de octubre a las 15:00 horas.