Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Colombia batió a España en un partidazo y es el primer semifinalista del Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los "cafeteros" lograron una histórica y agónica clasificación a la fase de los cuatro mejores.

Colombia batió a España en un partidazo y es el primer semifinalista del Mundial Sub 20
Este sábado, Colombia batió en la agonía 3-2 a España en el Estadio Fiscal de Talca por los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, convirtiéndose en el primer clasificado a las semifinales del torneo.

En la primera parte, los "cafeteros" supieron resistir ciertos momentos de dominio de la "Furia Roja" y lograron abrir el marcador en los minutos finales del primer tiempo con un gol de Neyser Villareal (38').

En la segunda parte, España reaccionó y remontó el encuentro con goles de Rayane Belaid (56') y Jan Virgili (59'). Sin embargo, Colombia no bajó los brazos y logró empatar con otro tanto de Villareal (64'). En los minutos finales, el tercer gol del delantero colombiano dio la vuelta al marcador, asegurando el pase a las semifinales del torneo en nuestro país.

Tras esta histórica clasificación a semifinales, los "cafeteros" esperan al ganador del duelo entre México y Argentina. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional el miércoles 15 de octubre a las 15:00 horas.

