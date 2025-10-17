Colombia y Francia miden fuerzas por premio de consuelo del tercer lugar en el Mundial Sub 20

Colombia y Francia se juegan este sábado desde las 16:00 horas (19:00 GMT) un lugar en el podio del Mundial Sub 20, en el partido por el tercer puesto en el Estadio Nacional de Santiago al que los cafeteros llegan con el sueño roto de no poder luchar por su primer título y los galos por una reivindicación de su irregular desempeño.

Ambas selecciones vienen golpeadas de perder en semifinales y el bronce del certamen juvenil es una oportunidad de cerrar con decoro sus participaciones.

Los colombianos, dirigidos por César Torres, vienen de perder ante Argentina y deben ganar para igualar el tercer lugar que logró el país, bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, en 2003.

Para el duelo, Colombia recuperó a su figura Néiser Villarreal, quien se perdió por suspensión la semifinal ante Argentina y pelea por la Bota de Oro del torneo, con cinco goles.

La oncena colombiana será con Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Elkin Rivero, Jordan Barrera; Emilio Aristizábal, Néiser Villarreal y Óscar Perea.

Francia, por su parte, viene de perder en los penales ante Marruecos, y perdió la oportunidad de alcanzar su segundo título mundial sub 20, tras el que consiguieron en Turquía 2013.

La figura de los gales es Lucas Michal, quien también suma cinco goles y peleará ante Villarreal por el liderato de artilleros del Mundial en Chile.

La formación que usará Bernard Diomedé será con Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Andrea Le Borgne, Fodé Sylla, Mayssam Benama; Ilane Toure, Lucas Michal y Anthony Bermont.

El duelo será arbitrado por el somalí Omar Abdulkadir Artan.

