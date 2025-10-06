Comité Organizador del Mundial sub 20: Primera ronda tuvo asistencia total de 260.000 espectadores

A través de un comunicado, el Comité Organizador Local (COL) destacó el positivo desarrollo que tuvo la fase de grupos de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025, con ilusión de cara a lo que será la etapa de eliminación directa.

El COL resaltó en el sitio web de la ANFP que "entre la jornada inaugural del 27 de septiembre y el domingo 5 de octubre se jugaron casi el 70 por ciento de los partidos: 38 de 52", además de 174 entrenamientos en 15 complejos deportivos.

La primera ronda tuvo una asistencia total de 260.000 espectadores, con los partidos de la selección chilena en el Estadio Nacional al frente del ranking.

El podio de partidos con más público son los choques de La Roja con Nueva Zelanda (45.547 espectadores), Japón (42.518) y Egipto (42.072).

Pese a la imagen de gradas mayormente vacías en otros encuentros, el COL apuntó que según las cifras, "fuera de Santiago, la jornada con mayor asistencia fue México vs. Marruecos y Argentina vs. Italia con 11.671 espectadores".

"Se jugaron 38 partidos en un ambiente de completa alegría y tranquilidad. Esto no es azar, lo veníamos preparando desde hace más de 500 días con un equipo profesional y dedicado 24/7. Pero no hemos terminado, se viene lo más importante, la fase final, donde esperamos entusiasmar a la gente a que nos acompañe y así dejar una huella imborrable con este Mundial", indicó el director ejecutivo del COL, Felipe de Pablo.

Los octavos de final darán el vamos a la segunda mitad del campeonato a partir de este martes 7 de octubre, con el Chile vs. México como plato de fondo. Cabe recordar que la final tendrá lugar el 19 de octubre.