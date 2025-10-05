Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
Con La Roja presente: Los cruces de octavos de final en la Copa Mundial Sub 20
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa la lista de enfrentamientos entre los 16 mejores del torneo.
Este domingo se cerró la fase grupal de la Copa Mundial Sub 20 en Chile, definiendo a las 12 selecciones clasificadas entre los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros.
Tras una breve pausa este lunes 6 de octubre, el balón volverá a rodar a partir del martes 7 y se extenderá todo hasta el jueves 9 de dicho mes.
Revisa los partidos a continuación:
Martes 7 de octubre
Miércoles 8 de octubre
Jueves 9 de octubre
