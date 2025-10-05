Con La Roja presente: Los cruces de octavos de final en la Copa Mundial Sub 20

Este domingo se cerró la fase grupal de la Copa Mundial Sub 20 en Chile, definiendo a las 12 selecciones clasificadas entre los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros.

Tras una breve pausa este lunes 6 de octubre, el balón volverá a rodar a partir del martes 7 y se extenderá todo hasta el jueves 9 de dicho mes.

Revisa los partidos a continuación:

Martes 7 de octubre

Ucrania vs. España. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.

17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso. Chile vs. México. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.

Miércoles 8 de octubre

Argentina vs. Nigeria. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.

17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago. Colombia vs. Sudáfrica. 17:00 horas. Estadio Fiscal, Talca.

17:00 horas. Estadio Fiscal, Talca. Japón vs. Francia . 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.

. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago. Paraguay vs. Noruega 20:00 horas. Estadio Fiscal, Talca.

Jueves 9 de octubre

Estados Unidos vs. Italia. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua. Marruecos vs. Corea del Sur. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.