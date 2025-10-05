Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Con La Roja presente: Los cruces de octavos de final en la Copa Mundial Sub 20

Revisa la lista de enfrentamientos entre los 16 mejores del torneo.

Con La Roja presente: Los cruces de octavos de final en la Copa Mundial Sub 20
En portada

Este domingo se cerró la fase grupal de la Copa Mundial Sub 20 en Chile, definiendo a las 12 selecciones clasificadas entre los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros.

Tras una breve pausa este lunes 6 de octubre, el balón volverá a rodar a partir del martes 7 y se extenderá todo hasta el jueves 9 de dicho mes.

Revisa los partidos a continuación:

Martes 7 de octubre

  • Ucrania vs. España. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.
  • Chile vs. México. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.

Miércoles 8 de octubre

  • Argentina vs. Nigeria. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.
  • Colombia vs. Sudáfrica. 17:00 horas. Estadio Fiscal, Talca.
  • Japón vs. Francia. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.
  • Paraguay vs. Noruega 20:00 horas. Estadio Fiscal, Talca.

Jueves 9 de octubre

  • Estados Unidos vs. Italia. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.
  • Marruecos vs. Corea del Sur. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

