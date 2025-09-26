Córdova sobre Damián Pizarro: "No podemos condenarlo por una elección que él hizo, que puede estar bien o mal"

Una de las grandes ausencias de la nómina de la selección chilena para el Mundial sub 20 fue la del delantero Damián Pizarro, quien a mediados de año estuvo en el centro de la polémica tras rechazar una nominación para un amistoso privilegiando sus días de descanso.

A pesar de la controversia que se armó en su minuto, el director técnico de la Rojita, Nicolás Córdova, aclaró en entrevista con DSports que nunca existió un veto para el ariete, quien finalmente no fue cedido por Le Havre para el certamen planetario.

"Lo respaldé porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era muy fácil haberlo sacado, pero hizo un buen Sudamericano, más allá de los goles que erró", indicó el estratego en una adelanto de la conversación.

En la misma línea, el DT recordó que en su oportunidad "me preguntaron y yo respondí. Yo jamás dije que no iba a venir nunca más. Lo único que dije es que ha preferido irse de vacaciones que venir a las fechas FIFA de la Selección y no me voy a referir más a este tema".

Al margen de todo el revuelo generó esta situación, "Nico" apuntó al formado en Colo Colo como una figura clave en el futuro del combinado criollo. "Nosotros como proyecto queremos que él juegue en Europa, que le dé la chance al técnico de la selección mayor en breve de que sea convocable, porque hoy en día '9' nominal Chile no tiene. Entonces no podemos condenarlo por una elección que él hizo, que puede estar bien o mal, porque es una materia prima que Chile debe rescatar", remarcó.

Por último, Córdova indicó que Pizarro "tiene que jugar en Europa, depende de él porque tiene condiciones para ser el '9' de Chile. Tiene 20 años recién. Le estamos exigiendo a un chico de 20 años porque jugó muy bien con 18. Para nosotros hubiese sido muy importante tenerlo. No está, pero cuando no está uno aparecen otros jugadores y esperamos que aparezcan los demás".