Córdova y el avance de La Roja sub 20: No pasamos solo por las amarillas, se compitió

Posterior a la clasificación de La Roja en el Mundial sub 20, un acomplejado Nicolás Córdova se tomó el tiempo de repasar la tardía derrota ante Egipto en el Nacional y a explicar cómo se dio el paso hacia los octavos de final en el torneo juvenil.

"Pasamos por tres puntos, segundo por cantidad de goles y tercero, como estamos todos equiparados, por las tarjetas amarillas. Hay cosas que se han hecho bien, es verdad que lo de hoy es casi catastrófico por cómo sucedió. Lo importante es que estamos clasificados", comentó.

Seguido a ello, expresó: "Tuvimos innumerables ocasiones, pero lamentablemente nuestro '9' (Juan Francisco Rossel) no está en gracia, si no llevaría cuatro goles. Los últimos minutos fueron caóticos, no tuvimos control emocional para cerrar el partido como corresponde".

"Es un criterio, pero no pasamos solamente por las tarjetas amarillas, fue porque nos hicieron menos goles. El último de los criterios es el que se ve, pero al final terminamos con tres puntos y a esta altura es indiferente. Vamos a tener que armar nuevamente a estos muchachos, sobre todo desde la cabeza", agregó.

Cuando se le insistió por el rendimiento del equipo, Córdova cerró argumentando que: "Se compitió los tres partidos contra rivales complejos. En este contra Egipto podríamos haber hecho algo más (en comparación al de Japón), es difícil analizarlo"

"No quiero polemizar más porque se dicen tantas cosas y yo solamente doy mi opinión como entrenador. Tengo métricas y nosotros evaluamos eso. Si la gente quiere hacer leña de eso, qué le voy a hacer", cerró.