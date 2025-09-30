Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

¿Cuándo jugará La Roja ante Egipto en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El equipo de Nicolás Córdova enfrentará a los africanos en duelo crucial de la tercera fecha del Grupo A.

La selección chilena dirigida por Nicolás Córdova volverá a la competencia en el Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional, ante Egipto.

La Roja perdió con Japón por 0-2 en la segunda fecha,  y está en el tercer lugar de la tabla del Grupo A, con peor diferencia que Nueva Zelanda, que trepó al segundo puesto tras vencer a Egipto.

Chile está obligado a lograr un resultado positivo este viernes, para poder aspirar, por lo menos, a una clasificación a octavos de final en el grupo de los mejores terceros.

El duelo de la tercera fecha del Grupo A contará con transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión, mientras que en TV cable se podrá ver a través de DirecTV. En streaming, tendrá cobertura en la plataforma DGO.

Todos los detalles los podrás seguir online en Cooperativa.cl y escuchar en la señal radial de Cooperativa Deportes.

