¿Cuándo y dónde ver el Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial sub 20?

Tras el desarrollo de las semifinales, Colombia y Francia se alistan para medir fuerzas en busca del tercer puesto de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025.

El cuadro "cafetalero" buscará dejar atrás su traspié con Argentina, en miras de repetir su mejor actuación histórica, que fue el bronce en la edición de 2003 en Emiratos Arabes. Los galos, en tanto, cayeron con Marruecos y buscarán su segundo podio en la categoría, tras el título en Turquía 2013.

La contienda entre sudamericanos y europeos se jugará este sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Nacional.

Respecto a la transmisión del encuentro, está correrá exclusivamente por parte de Directv en su canal DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, podrás seguir todos los detalles en la señal de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.