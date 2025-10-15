¿Cuándo y dónde ver la final entre Argentina y Marruecos en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Las selecciones de Argentina y Marruecos protagonizarán el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago la final del Mundial Sub 20 Chile 2025.

El cuadro albiceleste llega con el cartel de favorito, tras una campaña perfecta en el torneo: Ganó sus tres partidos de la fase grupal (Cuba, Australia e Italia), y eliminó a Nigeria, México y Colombia para instalarse en la definición.

Para el equipo argentino será su octava final y buscarán su séptimo título mundial, tras haber ganado las ediciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Marruecos, por su parte, jugará por primera vez la final, tras un torneo complejo, en donde superó como líder el "grupo de la muerte" integrado por España, México y Brasil, y dejar en el camino a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia (en los penales).

La final entre Argentina y Marruecos será el domingo a las 20:00 horas (23:00 GMT) y tendrá transmisión en TV abierta, en la señal de Chilevisión, y en TV cable a través de DirecTV; en streaming, se podrá ver en la plataforma DGO.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en la señal radial de Cooperativa Deportes.