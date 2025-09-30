¡Desconsolado! Emiliano Ramos se lesionó y salió entre lágrimas en el duelo ante Japón

Una lamentable situación vivió La Roja en el duelo ante Japón en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20, ya que el delantero Emiliano Ramos se lesionó al final del primer tiempo.

El ariete presentó una molestia en su pierna izquierda y no pudo seguir jugando, tirándose en el césped, desconsolado en el Estadio Nacional.

Ramos tuvo que salir de la cancha en camilla, mientras se cuestionaba llorando "¿Por qué a mí?", cuando era reemplazado por Rodrigo Godoy.

De momento, no hay información oficial sobre la magnitud de la lesión del jugador, quedando en duda su presencia en los próximos partidos de La Roja en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.