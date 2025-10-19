Diego Placente tras perder la final del Mundial Sub 20: Marruecos fue justo campeón

Luego de quedarse con la medalla de subcampeón en el Mundial Sub 20 de Chile, el entrenador Diego Placente repasó el cometido de Argentina a lo largo del torneo y en la definición del título ante Marruecos, con una mirada bastante reflexiva.

"Los muchachos hicieron un torneo increíble. No siempre se puede ganar, está claro y bueno, aceptar la derrota. Ellos saben que hicieron un gran torneo, se escapó un sueño también, pero dejaron a Argentina de vuelta en una final del Mundial juvenil, que hacía rato que no pasaba", comenzó reflexionando.

Respecto al rival, el estratega reconoció el título de Marruecos: "Fue justo campeón. Nos convirtieron en una jugada que no está tan elaborada y costó salir de ese error. Después hicieron el segundo y como lo vimos en el torneo, cuando van ganando se cerraban bien".

"Esos pequeños errores a veces te cuestan y más en una final. Si hubiera sido al revés también a ellos le hubiera costado. Aunque tuvimos alguna situación como para descontar, se hizo difícil y después, bueno, jugó el tiempo y un montón de cosas que no pudimos resolver", cerró.