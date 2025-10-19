Diego Placente tras perder la final del Mundial Sub 20: Marruecos fue justo campeón
"Hay que aceptar la derrota", reconoció el estratega trasandino.
Luego de quedarse con la medalla de subcampeón en el Mundial Sub 20 de Chile, el entrenador Diego Placente repasó el cometido de Argentina a lo largo del torneo y en la definición del título ante Marruecos, con una mirada bastante reflexiva.
"Los muchachos hicieron un torneo increíble. No siempre se puede ganar, está claro y bueno, aceptar la derrota. Ellos saben que hicieron un gran torneo, se escapó un sueño también, pero dejaron a Argentina de vuelta en una final del Mundial juvenil, que hacía rato que no pasaba", comenzó reflexionando.
Respecto al rival, el estratega reconoció el título de Marruecos: "Fue justo campeón. Nos convirtieron en una jugada que no está tan elaborada y costó salir de ese error. Después hicieron el segundo y como lo vimos en el torneo, cuando van ganando se cerraban bien".
"Esos pequeños errores a veces te cuestan y más en una final. Si hubiera sido al revés también a ellos le hubiera costado. Aunque tuvimos alguna situación como para descontar, se hizo difícil y después, bueno, jugó el tiempo y un montón de cosas que no pudimos resolver", cerró.