Director ejecutivo del Mundial Sub 20: FIFA dijo que deberíamos hacer un Mundial adulto

Felipe de Pablo, director ejecutivo del Comité Organizador Local (COL) en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, concedió una extensa entrevista en la que hizo un repasó de lo que fue la organización de la cita planetaria, la cual dejó a nuestro país bien aspectado para la FIFA de cara a los próximos años.

"El balance es muy positivo. En cifras, en experiencias, en un sentir, es un Mundial muy exitoso. Lo dijo la FIFA, lo que nos hace sentir que cumplimos. Tener partidos Sub 20 a estadios llenos, no les había pasado en etapas de fase preliminar. Tener una final con casi 45 mil personas, tampoco les tocó, más cuando no está la selección del país jugando", aseguró a La Tercera.

Seguido a ello, apuntó: "Les sorprendió todo. No hubo reclamo de ninguna selección por el servicio. Es más, selecciones querían repetir su lugar porque estaban en condiciones que para ellos eran únicas. No sabría decirte si dudaron, pero para mí se llevaron la impresión de que Chile puede hacer otro Mundial. En conversaciones, FIFA nos dijo que deberíamos atrevernos a hacer un Mundial adulto".

Finalmente, el directivo cerró mencionando: "FIFA nos dijo que estábamos preparados para organizar cualquier Mundial. La clave para este Mundial fue que todos trabajamos muy unidos entre las autoridades locales, regionales, el gobierno, los ministerios, los privados, todos".

"Ninguno se quedó abajo y eso te puede llevar a pensar en grande y decir: ¿por qué no tener un Mundial adulto? Para eso sabemos que hay requerimientos de infraestructura, de capacidad de estadio, pero si están todos estos pilares de este gran edificio alineado, tenemos toda la capacidad", valoró.