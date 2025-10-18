DT de Colombia y el tercer lugar en el Mundial Sub 20: Para nosotros es mucho

Luego de conquistar el tercer lugar en el Mundial Sub 20 con la selección de Colombia, el entrenador César Torres valoró el logro y se mostró orgulloso por superar a Francia este sábado en el Nacional.

"Es un orgulloso tercer lugar, el tiempo lo va a valorar más que el presente. Es todo de ellos, lo merecen, el partido es para ellos. El partido lo jugaron, lo sufrimos y somos una gran selección que mostro futbol, carácter, personalidad y defendimos los colores de nuestra patria con honor", señaló.

Posteriormente, agregó: "Yo les dije que nos llevábamos una medalla que nos va a conectar eternamente, cada vez que vean la medalla se van a acordar de cada uno de ellos".

"De cada entrenamiento, de cada situación, el ser humano tiene que dar resultados y ellos lo dieron: dieron dos terceros lugares. Para muchos no es nada, pero para nosotros es mucho, aportamos al camino, de que nuestro futbol siga compitiendo a alto nivel", cerró.