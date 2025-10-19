DT de Marruecos agradeció a Chile tras ganar el Mundial Sub 20: Deseamos que clasifiquen en 2030

Tras conquistar el título del Mundial Sub 20 con Marruecos, el seleccionador Mohamed Ouahbi destacó el trabajo colectivo de su cuerpo técnico y valoró la experiencia vivida en Chile, luego de imponerse 2-0 a Argentina en una final histórica disputada en el Estadio Nacional.

"Mucha gente habla de mí, pero mi staff tiene mucho mérito, no estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho. Sabíamos que Argentina tiene mucha experiencia, pero hemos tenido la cabeza fría, estuvimos fenomenal", destacó el entrenador tras el histórico triunfo en Ñuñoa.

El belga también valoró el respaldo recibido durante el torneo, dedicando un mensaje especial al público local: "Hoy estaban con nosotros, desde el primer día nos apoyaron. Los marroquís estamos muy contentos con los chilenos, deseamos que clasifiquen a la Copa del Mundo 2030. Cuando jueguen en nuestro país, van a tener un estadio lleno de marroquís con ellos".

"El Dios, el pueblo y el rey, son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre estuvieron apoyándonos, desde los partidos en Rancagua, ciudad que vio a un equipo de calidad. Muchas gracias, me ha gustado mucho esta ciudad", cerró el flamante campeón mundial.