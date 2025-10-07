DT del fútbol japonés fue detenido cuando viajaba a Chile por posesión de pornografía infantil

Un dirigente de la Federación Japonesa de Fútbol fue arrestado en un aeropuerto de París y condenado a 18 meses de prisión por posesión de material explícito de menores que habría visto durante un vuelo.

De acuerdo a la información publicada por la Agencia AFP, la fiscalía del tribunal de Bobigny reveló que los hechos fueron descubiertos por el personal del avión, quienes alertaron a las autoridades tras constatar que el dirigente veía pornografía de menores durante el vuelo.

Masanaga Kageyama, director técnico de la Federación Japonesa de Fútbol (Japan Football Association, JFA), viajaba desde Japón a Chile, cuando fue detenido durante una escala en el aeropuerto Charles de Gaulle.

El tribunal de Bobigny lo condenó a 18 meses de prisión en suspenso y lo obligó a pagar una multa de 5.000 euros (unos 5.580 dólares) por importación, posesión, grabación u observación de imágenes de un menor de 15 años.

Su condena va acompañada con una prohibición de ejercer cualquier actividad en contacto con menores durante 10 años. Asimismo, se le ha prohibido entrar al territorio francés durante el mismo número de años, y Francia incluyó su nombre en el archivo judicial de autores de infracciones sexuales.

A través de un comunicado, la Federación Japonesa de Fútbol declaró que el contrato de Masanaga Kageyama sería rescindido con efecto inmediato.

"La JFA considera este incidente como profundamente lamentable y presenta sus sinceras disculpas por la preocupación y desorden provocado", señalan.