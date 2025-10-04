El Mundial Sub 20 cierra la fase grupal con la definición de los grupos E y F

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 entra en su recta decisiva con el cierre de la fase grupal, ya que este domingo se definirán los clasificados de los Grupos E y F, con varios equipos ya instalados en octavos y otros obligados a ganar para evitar la eliminación.

La jornada comenzará a partir de las 17:00 horas, teniendo el partido de un Estados Unidos que llega buscando asegurar el liderato ante Sudáfrica en El Teniente. En simultáneo, una Francia que se ubica tercero -con los mismos 3 puntos que poseen los africanos- buscará imponerse en Talca ante la modesta Nueva Caledonia.

Con los norteamericanos siendo líderes con 6 puntos, la definición de un parejo Grupo E pasará por lo que se haga mayoritariamente en Rancagua. Aquello, definirá en qué lugar irán a octavos y que elenco quedará expectante al puesto de mejor tercero.

Más tarde, a partir de las 20:00 horas el Grupo F cerrará todo con un atractivo choque entre Nigeria y Colombia en el Estadio Fiscal. Los "cafeteros" figuran en la cima con 4 puntos y sin goles en sus dos presentaciones, pero los africanos están muy cerca al tener 3 positivos.

En paralelo, Noruega tendrá una faena menos apretada al ubicarse segunda con las mismas unidades que los sudamericanos. El combinado europeo se citará con una Arabia Saudita que viene de dos derrotas, pero que ve posibilidades a la opción de figurar entre los mejores terceros.

Todos los detalles de estos encuentros los podrás encontrar en Cooperativa.cl.