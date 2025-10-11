En Rancagua y Valparaíso se definen los dos últimos semifinalistas del Mundial Sub 20

Este domingo se disputarán los dos últimos partidos de los cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, donde se definirán los semifinalistas que acompañarán a Colombia y Argentina en la fase de los cuatro mejores del torneo.

En primer lugar, Estados Unidos se enfrentará a Marruecos. Los norteamericanos vienen de eliminar a Italia con un contundente marcador de 3-0 y terminaron en el primer lugar de su grupo.

Por su parte, el conjunto africano, que también finalizó en la primera posición de su grupo, dejó en el camino a Corea del Sur por un ajustado 2-1. Sin embargo, no podrá contar con el volante Saad El Haddad debido a una lesión.

Este primer encuentro entre Estados Unidos y Marruecos está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua y podrás seguirlo en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

El otro encuentro lo protagonizarán dos equipos europeos: Noruega y Francia. Los nórdicos vienen de eliminar a Paraguay en el tiempo extra, gracias a un gol agónico que les permitió avanzar de fase.

Por su parte, Francia vivió una situación similar ante Japón, donde también tuvo que recurrir al alargue. Un penal en el último minuto le permitió clasificarse a los cuartos de final, y ahora tendrá la oportunidad de convertirse en el último semifinalista.

El cierre de la fase se disputará desde las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Elías Figueroa Brander" y podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.