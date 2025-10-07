España sacó los primeros pasajes a cuartos del Mundial sub 20 tras vencer a Ucrania

La selección española derrotó por 1-0 a Ucrania en un cerrado partido en el "Elías Figueroa" de Valparaíso para transformarse en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025.

La única conquista del encuentro en Playa Ancha llegó en los pies de Pablo García al minuto 24, tras recibir en plena área chica.

¡GOOL DE ESPAÑA!



Pablo García definió con sutileza tras una jugada preparada desde el tiro de esquina.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/biaE9VIpJ5 — DSPORTS (@DSports) October 7, 2025

Ambos conjuntos mostraron defensas muy cerradas. España dominó ampliamente la tenencia y tuvo oportunidades para aumentar el marcador, pero la mayor parte de los intentos fueron desviados, con apenas algunos tiros entre los tres palos.

Los ibéricos en la recta final cedieron el protagonismo al equipo ucraniano, que jugó con calma mientras el tiempo se les agotaba. El cotejo acabó en medio de sucesivos pases que impidieron otro movimiento del marcador; España manejó los tiempos y despejó los acercamientos rivales.

De esta manera, la "Furia Roja" tendrá que esperar por el ganador entre Colombia y Sudáfrica, que se enfrentarán este miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca.