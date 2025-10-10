España y Colombia chocan por el primer pasaje a semifinales del Mundial Sub 20

Colombia y España abren este sábado en la ciudad de Talca, desde las 17:00 horas (20:00 GMT), los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, en un duelo con un pronostico incierto, ya que ambos equipos llegan a esta fase del torneo en alza.

Los europeos han ido de menos a más. Comenzaron con una derrota y un empate en sus dos primeros partidos ante Marruecos y México, respectivamente.

Sin embargo, lograron clasificarse a los octavos de final tras eliminar a un candidato como Brasil y luego se impusieron por la mínima ante Ucrania.

La posible formación de España sería: Fran González; Julio Díaz, Andrés Cuenca, Izan Merino, Jesús Fortea; Thiago Pitarch, Rayyane Belaid, Rodrigo Mendoza; Jan Vigili, Iker Bravo y Pablo García. Entrenador: Paco Gallardo.

Por su parte, los "cafeteros" han demostrado ser un equipo sólido en defensa y con un potente ataque liderado por sus figuras Neyser Villareal y Óscar Perea, quienes han guiado las victorias de los sudamericanos. Vienen de imponerse con autoridad ante Sudáfrica por un marcador de 3-1 en los octavos de final y buscan el pase a las semifinales.

La probable alineación de Colombia sería: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Joel Canchimbo y Neyser Villareal. Entrenador: César Torres.

El juez central del partido será el norteamericano Joe Dickerson, asistido por su su compatriota Logan Brown y William Chow de Costa Rica, mientras que Keylor Herrera también costarricense actuará como cuarto árbitro.

El duelo está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Fiscal de Talca, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro en Cooperativa.cl.