Favian Loyola explicó su ausencia en el Mundial sub 20

El chileno Favian Loyola, parte de la Roja sub 20 que jugó en el Sudamericano sub 20 a inicios de enero, fue una de las ausencias que llamó más la atención en la nómina que hoy se encuentra jugando el Mundial en nuestro país.

Y ante las especulaciones fue el propio futbolista nacido en Estados Unidos quien aclaró que una lesión le impidió llegar con más minutos al corte final del técnico Nicolás Córdova.

"No tengo mala relación con el cuerpo técnico de la Sub 20. Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol", dijo el futbolista de Orlando City a TNT Sports.

"Obviamente yo quería estar con el equipo, ayudándolo, pero igual estoy apoyando al equipo desde afuera. Tengo muchos amigos en la selección. Los compañeros que están ahí me mandaron mensajes", añadió.

Sobre su futuro en el elenco nacional, dijo esperar seguir siendo considerado: "Hay que ver lo que pasa a futuro con Chile, porque yo dejé a la selección de Estados Unidos, que estaba ahí. Dejé muchas relaciones acá en Estados Unidos. Yo tengo fe en Chile y ojalá tengan fe en mí", comentó.