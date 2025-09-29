Francia sufrió más de lo esperado para vencer a Sudáfrica en debut mundialista

Francia tuvo que batallar con todas sus fuerzas para doblegar a una combativa Sudáfrica y terminó cosechando un sufrido pero merecido triunfo por 2-1 en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el marco del debut de ambos equipos en el Mundial sub 20.

En la previa, la atención de la prensa se centró en el volante Elyaz Zidane, hijo menor del mítico astro galo Zinedine Zidane, campeón del Mundo en 1998, y que además milita en el Real Betis de Manuel Pellegrini.

La escuadra europea, subcampeona de la clasificatoria de la UEFA, hizo pesar la calidad individual de sus atacantes y tras un par de buenas llegadas (7' y 17'), se puso en ventaja por medio de Anthony Bermont, quien capturó un rebote dentro del área y superó al portero con un tiro ajustado al poste.

Sin embargo, el ganador de la eliminatoria africana no bajó los brazos y a la media hora, tras una revisión en el VAR, el árbitro le concedió un penal por falta de Zidane. El que asumió la responsabilidad fue Jody Ah Shene, quien emparejó las cifras en Rancagua.

El combinado francés retomó el control de las acciones en el segundo lapso y aunque llegó con peligro al arco de Fletcher Smythe-Lowe en innumerables ocasiones, su rival resistió los embates y hasta complicó con alguna contra al fondo galo.

Eso hasta el minuto 80, momento en que Mayssam Benama habilitó a Lucas Michal y hombre del Mónaco dio media vuelta, se acomodó para la derecha y sacó un potente disparo para adelantar nuevamente a su equipo, sentenciando el 2-1 definitivo.

De esta manera, Francia arrancó con el pie derecho el certamen y quedó bien posicionado para su próximo encuentro ante Estados Unidos, programado para el jueves a las 17:00 horas. Ese mismo día a las 20:00, Sudáfrica se mide ante Nueva Caledonia, debutante absoluto en este tipo de torneos.