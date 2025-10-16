Franja electoral complica transmisión en TV abierta de la final del Mundial Sub 20

Argentina y Marruecos protagonizarán el domingo 19 de octubre la final del Mundial Sub 20 Chile 2025 en el Estadio Nacional, aunque la transmisión del partido en televisión abierta tendrá un problema para sus espectadores por culpa de la franja electoral.

Este viernes arrancará el período de propaganda televisiva de cara a las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del 16 de noviembre, con segmentos que se emitirán en los canales nacionales en dos bloques de 20 minutos: a las 12:40 y a las 20:40 horas.

En este caso, el segundo bloque de la franja electoral complica a la transmisión oficial de Chilevisión de la final del Mundial Sub 20, ya que el partido entre Argentina y Marruecos arranca a las 20:00 horas.

Por lo tanto, el bloque vespertirno de la franja coincidirá justo con el final del primer tiempo de la definición, y posiblemente (dependiendo de los tiempos del partido), puede toparse con el inicio de la segunda parte.

Sin embargo, hay una posibilidad para que esta situación no ocurra, aunque depende del Consejo Nacional de Telvisión (CNTV), que puede autorizar a CHV para transmitir la franja electoral en un horario posterior a la final del Mundial Sub 20.

Esta situación no complica la transmisión en TV cable, en donde DirecTV y su plataforma de streaming podrán emitir de forma íntegra la final del torneo que se celebra en Chile.