Gracias al Fair Play: La Roja cayó ante Egipto y logró una "milagrosa" clasificación en el Mundial sub 20

La selección chilena logró una milagrosa clasificación a los octavos de final en el Mundial sub 20 este sábado pese a sufrir una agónica derrota por 2-1 en el Estadio Nacional ante su símil de Egipto, en la tercera fecha del Grupo A.

Con Nueva Zelanda y los africanos igualados con tres unidades, el elenco que dirige Nicolás Córdova se situó en el segundo lugar de la tabla después de ser el combinado que menos tarjetas amarillas recibió en comparación a sus rivales.

El arranque mostró a un conjunto nacional decidido. Vicente Álvarez y Juan Francisco Rossel inquietaron temprano (6' y 11') y el buen momento lo tradujo Nicolás Cárcamo (26'), quien anotó un golazo desde fuera del área para abrir la cuenta.

En tanto, los forasteros solo lograron inquietar antes del descanso, ya que Mohamed Abdalla que estremeció el travesaño (36') y Sebastián Mella fue exigido con una atajada ante un centro que casi se cuela en la portería (45+3').

La segunda parte cambió el guion apenas comenzó, puesto que Ahmed Abdin apareció libre en un córner para igualar con un cabezazo (48'). Chile reaccionó con llegadas de Lautaro Millán y Rossel (52', 55', 62'), pero la falta de precisión le pasó la cuenta.

Egipto fue creciendo paulatinamente y el VAR comenzó a ser protagonista junto al criterio del árbitro Maurizio Mariani. El juez italiano desestimó un penal para La Roja (63') tras una caída de Felipe Faúndez en el área y luego uno para la visita sobre el final (86').

Cuando todo parecía cerrado, una falta de Milovan Celis al borde del área le dio a Omar Khedr la chance de oro, ya que clavó al ángulo un tiro libre impecable (90+7') que dejó a la selección chilena en el piso.

El pitazo final desató la confusión. Egipto celebraba, algunos jugadores nacionales lloraban, pero la FIFA confirmó que Chile avanzaba de ronda. Así, pese a la derrota y al pobre segundo tiempo, el elenco de Córdova sigue en carrera.

Chile deberá corregir mucho si quiere trascender en el torneo. En los octavos enfrentará al segundo del Grupo C, que se definirá este sábado entre potencias como México, España y Brasil.

FICHA EGIPTO VS. CHILE

EGIPTO (2): Ahmed Wahp; Tebo Gabriel, Moataz Mohamed, Ahmed Abdin, Abdullah Boustenji (Mohamed El Sayed, 66'); Ahmed Naiel, Mohab Samy, Ahmed Kabaka (Ahmed Wahid, 66'), Selim Telib (Omar Khedr, 45'); Mohamed Abdalla, Hamed Abdallah. (DT: Osama Nahib)

CHILE (1): Sebastián Mella; Milovan Celis, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Felipe Faúndez Agustín Arce, Nicolás Cárcamo (Joaquín Silva, 69'), Lautaro Millán (Rodrigo Godoy, 78'), Patricio Romero (Mario Sandoval, 45'); Juan Francisco Rossel, Vicente Álvarez (Francisco Marchant, 69'). (DT: Nicolás Córdova)

GOLES: 1-0: 27' Nicolás Cárcamo (CHI); 1-1: 47' Ahmed Abdin (EGI); 1-2: 90+4' Omar Khedr (EGI)

TARJETAS AMARILLAS: 11' Ahmed Nayel (EGI); 33' Patricio Romero (CHI); 77' Omar Khedr (EGI); 80' Ahmed Wahid (EGI); 90+10' Mohab Samy (EGI); 90+10' Mario Sandoval (CHI)

TARJETAS ROJAS: No hubo.

ÁRBITRO: Maurizio Mariani (Italia)

ESTADIO: Nacional, Ñuñoa

DESEMPATE EN LA TABLA

Puntos entre los empatados: IGUALES

Diferencia entre los empatados: IGUALES

Goles marcados entre los empatados: IGUALES

Diferencia total: CHILE-EGIPTO (N. Zelanda, cuarto)

Goles marcados totales: IGUALES*

Fair play: CHILE (Egipto tercero)

*no se retrocede a los criterios ya utilizados