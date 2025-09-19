Hinchas de Independiente expresaron molestia por nominación de Lautaro Millán a La Roja Sub 20

A pesar de haber sido convocado por primera vez recién en agosto pasado, el delantero Lautaro Millán se ganó rápidamente la confianza del técnico Nicolás Córdova, que lo incluyó en el listado final para el Mundial sub 20 que se disputará en el país.

Sin embargo, su nominación no fue bien recibida por los fanáticos de Independiente -club al cual pertenece el atacante-, quienes manifestaron su molestia por la citación del futbolista de ascendencia argentina y que también estuvo en la Albiceleste juvenil.

A través de rede sociales criticaron la determinación del nacido en Buenos Aires trayendo a colación la polémica entre el club de Avellaneda y Universidad de Chile por los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, y que terminaron con la Conmebol otorgándole a los azules la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana.

"Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo"; "Está loco este pibe" y "Que se quede allá y no vuelva más", fueron solo algunos de los comentarios que compartieron los forofos en X.

Chileno? A buscarle club — Rojo.Galxia (@RGalxia) September 19, 2025

Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo, lo lamento por el pibe pero el fútbol es así y hay intereses — Hector Varela (@HVarelak) September 19, 2025

Quedate allá, en la tierra de los traidores. Medio pelo que los hinchas virgenes piden como si fuera un diferente. Es un medio pelo que hay que vender a Colo Colo — Comprá Campeón, no te la pierdas (@locox_elmetal) September 19, 2025

Pobre el pibe; pero yo no le daria ni un vaso de agua a los chilenos. — pablo3 (@pablocorbalan19) September 19, 2025