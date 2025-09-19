Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.3°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Hinchas de Independiente expresaron molestia por nominación de Lautaro Millán a La Roja Sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

Los fanáticos recordaron los incidentes en el partido con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Hinchas de Independiente expresaron molestia por nominación de Lautaro Millán a La Roja Sub 20
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A pesar de haber sido convocado por primera vez recién en agosto pasado, el delantero Lautaro Millán se ganó rápidamente la confianza del técnico Nicolás Córdova, que lo incluyó en el listado final para el Mundial sub 20 que se disputará en el país.

Sin embargo, su nominación no fue bien recibida por los fanáticos de Independiente -club al cual pertenece el atacante-, quienes manifestaron su molestia por la citación del futbolista de ascendencia argentina y que también estuvo en la Albiceleste juvenil.

A través de rede sociales criticaron la determinación del nacido en Buenos Aires trayendo a colación la polémica entre el club de Avellaneda y Universidad de Chile por los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, y que terminaron con la Conmebol otorgándole a los azules la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana.

"Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo"; "Está loco este pibe" y "Que se quede allá y no vuelva más", fueron solo algunos de los comentarios que compartieron los forofos en X.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada