Ian Garguez y el Mundial Sub 20: Nuestras metas son las más altas

Ian Garguez, defensa de La Roja Sub 20, palpitó el estreno en el Mundial de la categoría que arrancará este sábado en nuestro país, y habló sobre los objetivos, señalando que "las metas son las más altas".

"Nuestras metas son las más altas, los objetivos son los mayores, nos vamos a proponer lo mejor, lo más alto", declaró Garguez tras la práctica este lunes en "Juan Pinto Durán".

También manifestó la ansiedad del grupo, remarcando que "ha sido un camino duro, hemos trabajado bien, nos vemos fuertes, vamos a dar lo mejor de nosotros, a tratar de sacar el mejor resultado posible en esta fase de grupos".

Sobre el debut ante Nueva Zelanda, indicó que "es un rival difícil, ya lo enfrentamos antes, y sabemos que será duro, como partido de Mundial".

Garguez también abordó la ausencia de Iván Román, figura de la Sub 20, tras la decisión de Atlético Mineiro de reterno en Brasil.

"Es un gran compañero, lo conocemos hace tiempo, pero no dependía de él, sabemos que si fuera por él habría estado, pero lo quiso su club, y ya tenemos compañeros que suplirán su ausencia", comentó.

Finalmente, manifestó su alegría por la positiva venta de entradas para el partido contra Nueva Zelanda.

"Que nos apoyen, que confíen en nosotros, estamos contentos que el primer partido esté prácticamente lleno, que vamos a dar lo mejor de nosotros. Es un orgullo vestir la camiseta y más en el Nacional a estadio lleno", cerró.

El partido entre Chile y Nueva Zelanda está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) del sábado 27 de septiembre y lo podrás seguir en nuestras plataformas.