Italia sale a sellar la clasificación a octavos ante Argentina en el Mundial sub 20

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 tendrá un interesante duelo este sábado, cuando Argentina e Italia se midan por el liderato del Grupo D en la tercera fecha, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso.

La "albiceleste" llega con puntaje perfecto y en la primera posición después de derrotar con holgura a Cuba por 3-1 y a Australia por 4-1, asegurando así su presencia en los octavos y proyectándose como candidato a aumentar sus seis títulos que la hacen figurar como el combinado con más coronas.

En la otra vereda, la "azzurra" suma cuatro unidades después de imponerse ajustadamente con un 1-0 ante los oceánicos e igualar 2-2 frente a los centroamericanos.

Bajo este panorama, a los pupilos de Carmine Nunziata les basta con un empate para asegurar el segundo puesto, aunque el objetivo mayor es rematar puntero para así evitar a otro líder de grupo y citarse en octavos con uno de los mejores terceros.

Bajo el arbitraje del costarricense Keylor Herrera, ambos equipos animarán un partido con altas expectativas en la Ciudad Puerto. En paralelo, Cuba y Australia se medirán en Santiago: los de Concacaf con el sueño de dar el golpe y soñar con desplazar a Italia (esperando su derrota), mientras que los representantes de la Afc solo pueden aspirar al tercer puesto.

Todos los detalles de la jornada podrás seguirlos junto al Marcador Virtual de Cooperativa.cl.