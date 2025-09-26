Juan Francisco Rossel: Representamos a todo el país y la gente está ilusionada

Juan Francisco Rossel, capitán de La Roja Sub 20, anticipó el estreno en el Mundial de la categoría que arrancará este sábado en nuestro país y manifestó la ilusión por lograr un buen resultado en el torneo.

"Estamos conscientes de lo que estamos representando, representamos a todo el país y la gente está ilusionada también. Estamos tranquilos, nos preparamos de buena forma. No es nada nuevo lo de mañana, se puede sumar las 45 mil personas, algo que será lindo para nosotros, pero estamos tranquilos y confiados en lo que vamos a hacer", comentó Rossel en un punto de prensa oficial de la FIFA.

Rossel también abordó la responsabilidad de ser capitán: "Es un privilegio llevar al jineta, me siento un líder dentro del equipo, hay distintos tipos de líderes, pero llevar la jineta tiene un peso distinto. Pero no me preocupo de eso, me preocupa que el equipo esté bien, y todos somos uno, y si seguimos así, todo va a salir bien".

Además de Rossel, también habló con los medios Nicolás Suárez, quien valoró la preparación del equipo en los dos últimos años.

"Venimos con dos años de un proceso increíble. Estamos con ansia de mostrar lo que hemos trabajado, pero lo tomamos con tranquilidad, el grupo está preparado para asumir el desafío que tenemos", sentenció.

El debut de Chile en el Mundial Sub 20 será ante Nueva Zelanda, en la primera fecha del Grupo A, a las 20:00 horas (23:00 GMT) de este sábado en el Estadio Nacional, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.