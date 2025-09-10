Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La agenda de La Roja en el Mundial Sub 20 en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La selección nacional será anfitrión del torneo mundial juvenil.

La agenda de La Roja en el Mundial Sub 20 en Chile
El Mundial Sub 20 de 2025 arrancará en Chile el 27 de septiembre y La Roja tendrá un rol protagónico como anfitrión del torneo.

La selección, dirigida por Nicolás Córdova, integra el Grupo A y debutará con Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, en la jornada inaugural.

Posteriormente, enfrentará a Japón y Egipto, los días 30 de septiembre y 3 de octubre, también en el "Coloso de Ñuñoa".

En el torneo, avanzarán a octavos de final los dos mejores de los seis grupos en competencia, y los cuatro mejores terceros.

Revisa la agenda de La Roja:

Sábado 27 de septiembre

  • Chile vs. Nueva Zelanda. 20:00 horas. Estadio Nacional

Martes 30 de septiembre

  • Chile vs. Japón. 20:00 horas. Estadio Nacional

Viernes 3 de octubre

  • Egipto vs. Chile. 20:00 horas. Estadio Nacional

