La agenda de La Roja en el Mundial Sub 20 en Chile

El Mundial Sub 20 de 2025 arrancará en Chile el 27 de septiembre y La Roja tendrá un rol protagónico como anfitrión del torneo.

La selección, dirigida por Nicolás Córdova, integra el Grupo A y debutará con Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, en la jornada inaugural.

Posteriormente, enfrentará a Japón y Egipto, los días 30 de septiembre y 3 de octubre, también en el "Coloso de Ñuñoa".

En el torneo, avanzarán a octavos de final los dos mejores de los seis grupos en competencia, y los cuatro mejores terceros.

Revisa la agenda de La Roja:

Sábado 27 de septiembre

Chile vs. Nueva Zelanda. 20:00 horas. Estadio Nacional

Martes 30 de septiembre

Chile vs. Japón. 20:00 horas. Estadio Nacional

Viernes 3 de octubre