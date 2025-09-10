Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
La agenda de La Roja en el Mundial Sub 20 en Chile
Autor: Cooperativa.cl
La selección nacional será anfitrión del torneo mundial juvenil.
El Mundial Sub 20 de 2025 arrancará en Chile el 27 de septiembre y La Roja tendrá un rol protagónico como anfitrión del torneo.
La selección, dirigida por Nicolás Córdova, integra el Grupo A y debutará con Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, en la jornada inaugural.
Posteriormente, enfrentará a Japón y Egipto, los días 30 de septiembre y 3 de octubre, también en el "Coloso de Ñuñoa".
En el torneo, avanzarán a octavos de final los dos mejores de los seis grupos en competencia, y los cuatro mejores terceros.
Revisa la agenda de La Roja: