Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.6°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La programación de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Revisa la agenda de todos los partidos en Cooperativa.cl.

La programación de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado arranca la fiesta del fútbol en nuestro país, con el inicio del Mundial Sub 20 Chile 2025.

La Roja, como anfitrión, competirá en el Grupo A, junto a Nueva Zelanda, Egipto y Japón, jugando todos sus encuentros en el Estadio Nacional de Santiago.

Revisa la programación completa de la fase grupal en Cooperativa.cl:

Fecha 1

Sábado 27 de septiembre

  • Japón vs. Egipto. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago  - Grupo A
  • Corea del Sur vs. Ucrania. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B
  • Chile vs. Nueva Zelanda. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A
  • Paraguay vs. Panamá. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B

Domingo 28 de septiembre

  • Italia vs. Australia. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D
  • Marruecos vs. España. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C
  • Brasil vs. México. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C
  • Cuba vs. Argentina. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D

Lunes 29 de septiembre

  • Francia vs. Sudáfrica. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E
  • Noruega vs. Nigeria. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F
  • Colombia vs. Arabia Saudita. 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F
  • Estados Unidos vs. Nueva Caledonia. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E

Fecha 2

Martes 30 de septiembre

  • Egipto vs. Nueva Zelanda. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A
  • Panamá vs. Ucrania. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B
  • Chile vs. Japón. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A
  • Corea del Sur vs. Paraguay. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B

Miércoles 1 de octubre

  • España vs. México. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C
  • Italia vs. Cuba. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D
  • Brasil vs. Marruecos. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C
  • Argentina vs. Australia. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D

Jueves 2 de octubre

  • Estados Unidos vs. Francia. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E
  • Colombia vs. Noruega. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F
  • Sudáfrica vs. Nueva Caledonia. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E
  • Nigeria vs. Arabia Saudita. 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F

Fecha 3

Viernes 3 de octubre

  • Ucrania vs. Paraguay. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo B
  • Panamá vs. Corea del Sur. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B
  • Egipto vs. Chile. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A
  • Nueva Zelanda vs. Egipto. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo A

Sábado 4 de octubre

  • México vs. Marruecos. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo C
  • España vs. Brasil. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C
  • Argentina vs. Italia. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D
  • Australia vs. Cuba. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo D

Domingo 5 de octubre

  • Sudáfrica vs. Estados Unidos. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E
  • Nueva Caledonia vs. Francia. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo E
  • Arabia Saudita vs. Noruega. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo F
  • Nigeria vs. Colombia. 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada