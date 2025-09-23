Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
La programación de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Chile
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Revisa la agenda de todos los partidos en Cooperativa.cl.
Revisa la agenda de todos los partidos en Cooperativa.cl.
Este sábado arranca la fiesta del fútbol en nuestro país, con el inicio del Mundial Sub 20 Chile 2025.
La Roja, como anfitrión, competirá en el Grupo A, junto a Nueva Zelanda, Egipto y Japón, jugando todos sus encuentros en el Estadio Nacional de Santiago.
Revisa la programación completa de la fase grupal en Cooperativa.cl:
Sábado 27 de septiembre
Domingo 28 de septiembre
Lunes 29 de septiembre
Martes 30 de septiembre
Miércoles 1 de octubre
Jueves 2 de octubre
Viernes 3 de octubre
Sábado 4 de octubre
Domingo 5 de octubre