La programación de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Chile

Este sábado arranca la fiesta del fútbol en nuestro país, con el inicio del Mundial Sub 20 Chile 2025.

La Roja, como anfitrión, competirá en el Grupo A, junto a Nueva Zelanda, Egipto y Japón, jugando todos sus encuentros en el Estadio Nacional de Santiago.

Revisa la programación completa de la fase grupal en Cooperativa.cl:

Fecha 1

Sábado 27 de septiembre

Japón vs. Egipto. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A

Corea del Sur vs. Ucrania. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B

Chile vs. Nueva Zelanda. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A

Paraguay vs. Panamá. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B

Domingo 28 de septiembre

Italia vs. Australia. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D

Marruecos vs. España. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C

Brasil vs. México. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C

Cuba vs. Argentina. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D

Lunes 29 de septiembre

Francia vs. Sudáfrica. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E

Noruega vs. Nigeria. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F

Colombia vs. Arabia Saudita. 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E

Fecha 2

Martes 30 de septiembre

Egipto vs. Nueva Zelanda. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A

Panamá vs. Ucrania. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B

Chile vs. Japón. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A

Corea del Sur vs. Paraguay. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B

Miércoles 1 de octubre

España vs. México. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C

Italia vs. Cuba. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D

Brasil vs. Marruecos. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C

Argentina vs. Australia. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D

Jueves 2 de octubre

Estados Unidos vs. Francia. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E

Colombia vs. Noruega. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua - Grupo E

Nigeria vs. Arabia Saudita. 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca - Grupo F

Fecha 3

Viernes 3 de octubre

Ucrania vs. Paraguay. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo B

Panamá vs. Corea del Sur. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo B

Egipto vs. Chile. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo A

Nueva Zelanda vs. Egipto. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo A

Sábado 4 de octubre

México vs. Marruecos. 17:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo C

España vs. Brasil. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo C

Argentina vs. Italia. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso - Grupo D

Australia vs. Cuba. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago - Grupo D

Domingo 5 de octubre