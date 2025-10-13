Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La programación para las semifinales del Mundial Sub 20

La programación para las semifinales del Mundial Sub 20
La Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 entra en la fase de semifinales, con un partido en Santiago y otro en Valparaíso.

Ambos encuentros se disputarán el miércoles 15 de octubre y definirán a los finalistas que se enfrentarán el domingo 19 de octubre y el tercer lugar que se jugará el día sábado.

- Revisa la agenda de las semifinales:

Miércoles 15 de octubre

  • Marruecos vs. Francia. 17:00 horas. Estadio "Elias Figueroa Brander".
  • Argentina vs. Colombia. 20:00 horas. Estadio Nacional.

