La programación para las semifinales del Mundial Sub 20
La Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 entra en la fase de semifinales, con un partido en Santiago y otro en Valparaíso.
Ambos encuentros se disputarán el miércoles 15 de octubre y definirán a los finalistas que se enfrentarán el domingo 19 de octubre y el tercer lugar que se jugará el día sábado.
Miércoles 15 de octubre