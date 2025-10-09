La programación para los cuartos de final del Mundial sub 20 Chile 2025

La Copa Mundial sub 20 Chile 2025 sigue con el desarrollo de su gran fase final, que animará los cuartos de final con un partido en cada subsede del campeonato.

Los encuentros se desarrollarán este fin de semana, entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

- Revisa la agenda de los cuartos de final:

Sábado 11 de octubre

España vs. Colombia , 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca

, 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca México vs. Argentina, 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago

Domingo 12 de octubre