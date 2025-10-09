Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
La programación para los cuartos de final del Mundial sub 20 Chile 2025
La Copa Mundial sub 20 Chile 2025 sigue con el desarrollo de su gran fase final, que animará los cuartos de final con un partido en cada subsede del campeonato.
Los encuentros se desarrollarán este fin de semana, entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.
Sábado 11 de octubre
Domingo 12 de octubre