La Roja buscará imponerse como anfitrión ante Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20

La selección de Chile debuta este sábado desde las 20:00 horas (23:00 GMT) como anfitrión en el Mundial Sub 20 de la FIFA, enfrentando a Nueva Zelanda en la primera fecha del Grupo A, ante 45 mil personas en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova lleva dos años de preparación para esta instancia, la séptima participación de La Roja en este torneo juvenil, y la misión es superar el logro que tuvo Chile cuando fue dueño de casa por primera vez, ese cuarto puesto de 1987.

Para el desafío, Chile llega con confianza y con antecedente positivo ante los océanicos, ya que en junio pasado jugaron un amistoso, un triunfo por 2-1 en el Bicentenario de La Florida, con goles de Joaquín Silva y el capitán Juan Francisco Rossel.

Sin embargo, los pupilos de Córdova saben que el contexto este sábado es diferente. El Estadio Nacional estará lleno y será el debut en una Copa del Mundo, por lo que deberán canalizar la presión y aprovechar la localía para partir con buen pie en el torneo.

La formación de La Roja Sub 20 será con Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce, Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

Nueva Zelanda, por su parte, pretende mejorar los resultados de su última presentanción en una Copa del Mundo, el decimocuarto puesto que lograron en Argentina 2023.

En ese torneo trasandino estuvo como suplente el arquero Henry Gray, quien en esta ocasión tendrá la responsabilidad de ser titular y frenar la ofensiva de La Roja.

Los Junior All Whites también cuentan con el joven Luke Brooke-Smith, de 17 años, quien anotó el gol a Chile en el amistoso de junio pasado.

La formación de Nueva Zelanda será con Henry Gray; Tze Loke, Luka Coveny, Luke Brooke-Smith, Troy Putt; Codey Phoenix, Luke Supyk, James Bulkeley, Finn Mckenlay; Oliver Middleton, Stipe Ukich.

El duelo será arbitrado por el bosnio Irfan Peljto, quien el pasado 16 de septiembre dirigió el encuentro entre Real Madrid y Marsella en la Champions League.

Todos los detalles los podrás escuchar en la transmisión de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.