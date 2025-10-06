La Roja buscará una hazaña ante México por el pasaje a cuartos del Mundial Sub 20

La selección chilena, anfitrión del Mundial Sub 20, buscará una hazaña este martes ante el invicto México, desde las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, en una duelo decisivo por el pasaje a cuartos de final del torneo.

La Roja y el Tri jugarán la única llave de selecciones latinoamericanas en octavos y el ganador enfrentará al vencedor del cruce que protagonizarán el miércoles Argentina y Nigeria.

Los dirigidos por Nicolás Córdova llegaron a esta instancia después de una jornada increíble el viernes pasado, tras haber clasificado gracias al criterio del "fair play", por tener menos tarjetas que Egipto, pese a la derrota sufrida ante los africanos en el Nacional.

La Roja fue la única selección en los seis grupos que avanzó en el segundo lugar pese a haber perdido dos encuentros. Solo ganó el debut, ante Nueva Zelanda, y sufrió la falta de gol en las derrotas con Japón y Egipto.

Respecto a la formación, Córdova ha jugado al misterio con los titulares que saltarán a la cancha, ya que logró despistar con los entrenamientos en la fase de grupos.

De momento, la probable oncena será con Sebastián Mella; Milovan Celis, Ian Garguez y Nicolás Suárez; Felipe Faúndez Agustín Arce, Nicolás Cárcamo, Lautaro Millán y Patricio Romero; Juan Francisco Rossel y Vicente Álvarez.

México, por su parte, llega fortalecido a Playa Ancha, tras haber superado invicto el Grupo C, el más complicado del Mundial, con dos empates ante Brasil y España, y un triunfo ante el líder Marruecos.

Los aztecas también cuentan con una de las figuras del torneo, el joven goleador Gilberto Mora, de tan solo 16 años, quien anotó tres goles: Un doblete a España y uno a los marroquíes.

La oncena que usará el técnico Eduardo Arce será con Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, César Garza, Yael Padilla, Gilberto Mora, César Bustos, Jaziel Mendoza, Diego Sánchez, Obed Vargas, Mateo Levy y Tahiel Jiménez.

