Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La Roja detalló lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez: Se perderán el resto del Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La Roja dio a conocer el parte médico de ambos jugadores por las lesiones que sufrieron ante Japón.

La Roja detalló lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez: Se perderán el resto del Mundial Sub 20
La selección chilena informó que los jugadores Emiliano Ramos y Matías Pérez se perderán el resto del Mundial Sub 20 con La Roja, por las lesiones que sufrieron en el partido ante Japón en la segunda fecha del Grupo A.

De acuerdo al parte médico, ambos futbolistas sufrieron un "desgarro de biceps femoral" y "El plazo de recuperación de ambas lesiones supera los tiempos" de la Copa del Mundial Chile 2025.

De esta manera, el técnico Nicolás Córdova perdió dos jugadores titulares para el partido crucial que tendrá La Roja el viernes, ante Egipto, en el cierre del Grupo A en el Estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).

Para ese encuentro, Chile está obligado a conseguir un resultado positivo, para evitar una eliminación como anfitrión en la primera ronda del torneo.

Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.

 

