La Roja se juega la vida ante Egipto por el pasaje a octavos del Mundial Sub 20

La Roja, anfitrión del Mundial Sub 20 en Chile, se juega la vida este viernes en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), cuando enfrente a Egipto en el cierre del Grupo A, por el pasaje los octavos de final.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova viene de sufrir una derrota ante Japón y quedó disminuido para el encuentro, ya que, además de perder ímpetu, también sufrió las lesiones de Matías Pérez y Emiliano Ramos, quienes se perderán el resto de torneo.

El desafío es clave para Chile, que está tercero en la tabla, igualado a tres puntos con Nueva Zelanda, que jugará en paralelo ante el ya clasificado Japón, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

La Roja tiene en su mano la opción de avanzar a la siguiente fase del certamen, pero necesita ganar ante los Faraones para no depender de los resultados de otros grupos para optar como mejor tercero.

La formación que usará el técnico Córdova será con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Nicolás Suárez, Patricio Romero; Willy Chatiliez, Mario Sandoval, Flavio Moya, Vicente Álvarez; Juan Francisco Rossel y Agustín Arce.

Egipto, por su parte, llega herido tras las derrotas con Japón y Nueva Zelanda, y buscará terminar con el sueño del dueño de casa en su propio mundial.

La probable oncena de los africanos será con Ahmed Wahba; Seif El Deen Essam, Ahmed Abdin, Andallah Bostangy, Mohab Samy; Tebo Gabriel, Mohamed Andallah, Ahmed Gomaa; Selim Telib, Ahmed Nayel y Hamed Abdallah.

El juez del compromiso será el italiano Maurizio Mariani, quien estará acompañado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes, mientras que los españoles José María Sánchez e Íñigo López serán los encargados de apoyar desde fuera de la cancha.

Todos los detalles los podrás seguir online este viernes en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.