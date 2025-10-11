Los cruces de semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025

Esta fin de semana semana se disputaron los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, en donde quedaron definidos los cuatro mejores que se enfrentarán en la ronda de semifinales.

Los duelos de semifinales se disputarán el día miércoles 15 de octubre, en las dos sedes de las cuatros del Mundial: Santiago y Valparaíso.

- Revisa los cruces del torneo juvenil de la FIFA: