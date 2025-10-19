Marruecos hizo historia y se coronó campeón en el Mundial Sub 20 Chile 2025 tras derribar a Argentina

La selección de Marruecos logró hacer historia al coronarse campeón en el Mundial Sub 20 de Chile tras derribar con un 0-2 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional, logrando por primera vez el título de esta categoría, el logro más importante a nivel futbolística en el país africano.

El golpe del elenco dirigido por Mohamed Ouahbi fue efectuado por el doblete que anotó el delantero Yassir Zabiri. El jugador que milita en Famalicão de la liga portuguesa anotó un golazo de tiro libre (12') y posteriormente aumentó las cifras con un zurdazo impecable en el área (29').

El conjunto "albiceleste" buscó una reacción inmediata, pero la falta de precisión y la solidez del bloque defensivo marroquí le impidieron generar peligro. Gianluca Prestianni y Maher Carrizo intentaron inquietar desde los costados, aunque se toparon con el imponente guardameta Ibrahim Gomis.

Antes del descanso, los de Diego Placente tuvieron su mejor oportunidad con un remate de Mateo Silvetti (45+2') que se fue por muy poco, mientras que los africanos respondieron con otra aproximación de Zabiri que rozó el poste derecho (45+3').

En el complemento, los trasandinos se movieron con los ingresos de Santiago Fernández y Tobías Andrada buscando más volumen ofensivo. Sin embargo, Marruecos mantuvo el orden y apostó al contragolpe, donde Othmane Maamma y Hossam Essadak fueron piezas claves para estirar las jugadas y ganar segundos preciosos.

La tensión creció en la recta final. Un supuesto penal por mano de Ali Maamar (85') fue revisado y finalmente desestimado por el árbitro Maurizio Mariani, desatando la frustración argentina. El descuento transcurrió entre reclamos y empujones, mientras que el vencedor resistió con valentía.

El pitazo final desató la euforia. Marruecos, con un plan sólido y una efectividad demoledora, cerró una campaña inolvidable para consagrarse campeón del Mundial Sub 20, siendo el segundo país africano en lograrlo tras Ghana en 2009.

El equipo de Ouahbi, que venía de ser semifinalista continental y cuarto en el último Mundial adulto en Qatar 2022, ratificó el crecimiento del fútbol marroquí. En cambio Argentina, la más laureada del historial juvenil con seis títulos, se quedó con las ganas de celebrar por primera vez desde 2007.