Marruecos y Francia disputan el ansiado pase a la final del Mundial Sub 20 en Playa Ancha

Este miércoles, en el primer turno, Marruecos y Francia disputarán un lugar en la final del Mundial Sub 20 Chile 2025, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. A continuación, Argentina y Colombia se enfrentarán en el segundo duelo por semifinales.

Marruecos viene de derrotar con autoridad a Estados Unidos por 3-1, alcanzando por segunda vez en su historia las semifinales en esta categoría. Sin embargo, no podrá contar con su lateral izquierdo, Ali Maamar, debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Tras esto la posible formación de los africanos será la siguiente: Yanis Benchaouch; Mohamad Kebdani, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad El Haddad, Yassine Khalifi, Othmane Maamma, Gessime Yassine, Yassir Zabiri.

Por su parte, Francia eliminó a Noruega en cuartos de final con un ajustado 2-1, sufriendo en los minutos finales del encuentro. La principal baja será su figura en el partido ante los nórdicos, Saïmon Bouabré, autor de los dos goles, ya que su club, Neom de Arabia Saudita, lo requirió de regreso tras el término de la fecha FIFA.

Debido a este incoveniente la alineación probable es: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Ilane Toure, Noham Kamara, Mayssam Benama, Lucas Michal, Saimon Bouabre, Djylian Nguessan.

El juez central del partido será el uruguayo Gustavo Tejera, asistido por sus compatriotas Agustín Berisso y Carlos Barreiro, mientras que el argentino Diego Herrera oficiará como cuarto árbitro.

El duelo está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Elias Figueroa Brander", y podrás seguir todos los detalles de este encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.