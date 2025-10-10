México desafía al favorito Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub 20

La Copa Mundial Sub 20 de Chile entra en su etapa decisiva cuando este sábado ofrezca uno de los duelos más atractivos por los cuartos de final, ya que el Estadio Nacional recibirá el partido entre México y Argentina, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).

Los norteamericanos llegan inspirados luego de despachar con autoridad a La Roja. Con un 1-4 en Valparaíso, los dirigidos por Eduardo Arce pretenden seguir cosechando alegrías después de superar al anfitrión y el "Grupo de la Muerte" junto a Marruecos y España, dejando a Brasil eliminada del certamen.

En frente, aparece una selección "albiceleste" que discretamente se enlistó como uno de los candidatos y marcha con una seguidilla de cuatro triunfos al hilo. Once goles a favor y apenas dos en contra, dejaron en evidencia el poderío de los pupilos de Diego Placente, que superaron con un 4-0 a Nigeria en octavos.

Ambos combinados registran tres enfrentamientos previos en mundiales juveniles, con pleno dominio de una Argentina que se impuso en 2007 y 2011, además de un empate en el Torneo de L'Alcúdia 2016. Sin embargo, el presente mexicano invita a pensar en un choque más parejo, especialmente por la solidez que mostró en sus últimos compromisos.

Con arbitraje del marroquí Jalal Jayed, el partido que definirá a quien se enfrentará España o Colombia en semifinales podrás seguirlo con todos sus detalles a través de Cooperativa.cl.