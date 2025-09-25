Milad elogió a Córdova en la antesala del Mundial: "Sé que dejarán muy bien puesto a nuestro país"

En la antesala del inicio del Mundial sub 20 en nuestro país, fue Pablo Milad quien sacó la voz como presidente de la ANFP y aprovechó de anticipar la inauguración que tendrá este sábado el torneo organizado en conjunto con la FIFA.

"Hay nervios y ansiedad, pero organizamos esto con mucho tiempo para ir en tierra derecha. Está todo en orden para comenzar esta fiesta para el Mundo donde somos los anfitriones. Es un desafío también albergar este quinto Mundial como país. Eso nos enorgullece", comentó.

Posteriormente, puntualizó en la labor de Nicolás Córdova en la selección juvenil: "Fue una preparación larga y científica. Se trabajó mejor que nunca, con conceptos integrales, visitas a los hogares, relación con la familia y apoyo psicológico. Sé que dejarán muy bien puesto a nuestro país. Como locales y anfitriones, tenemos que salir a ganar cada partido".

"Cuando trajimos a Nicolás Córdova siempre se pensó en un proyecto a largo plazo con las selecciones menores. Además, contamos con la mejor infraestructura como el complejo 'José Sulantay' que será inaugurado por Gianni Infantino en la fase final del torneo", adelantó Milad.

Finalmente, dedicó palabras para uno de los incidentes registrado en la antesala del torneo: "Lo del médico brasileño fue un hecho puntual. No hubo reclamo oficial de la FIFA y esperemos que no se repita. Fue noticia porque son extranjeros que vienen a trabajar, pero no hubo manifestaciones formales de preocupación".