Milad respaldó a Córdova: Independiente de los resultados, se está trabajando bien en lo formativo

Días después a la eliminación de la selección chilena del Mundial sub 20, fue Pablo Milad quien sacó la voz en su rol como presidente de la ANFP y repasó el rendimiento del equipo dirigido por Nicolás Córdova siendo anfitriones de la cita planetaria.

"Tenemos el sabor amargo de no poder haber seguido con la ilusión. Pero es curioso, los organizadores normalmente salen en segunda ronda, le pasó a Argentina cuando lo organizó también el Mundial pasado, no somos la excepción. Pasó en siete ocasiones lo mismo", comenzó mencionando en una entrevista a The Clinic.

Seguido a esto, el mandamás mostró su respaldo al cuerpo técnico: "Independientemente de los resultados de 'Nico', se está trabajando bien en el fútbol formativo. Antiguamente no veías a nadie y con la metodología de trabajo no se dan los resultados de un día para otro. Pero sí yo creo que vamos bien encaminados. 'Nico' es un gran líder en lo que es la dirección del fútbol formativo".

"Él (Nicolás Córdova) dijo: 'yo estoy súper tranquilo porque ustedes me dieron todo'. Organizamos toda la gira, se jugaron más de 40 partidos amistosos. (...) Todo lo que tiene que ver con un entorno en el cual los chicos estén cómodos, que se sientan acogidos. No se hacía una inversión en el fútbol formativo hace muchos años", añadió al repasar la inauguración del Complejo "José Sulantay".

Finalmente, puntualizó que: "Chile es para la FIFA un gran organizador de mundiales. Somos el número uno, al menos en organización de mundiales de Sudamérica. Pero, claro, siempre uno tiene ese sabor amargo de no haber seguido en una clasificación en el papel que no era tan difícil".